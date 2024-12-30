Как выяснилось в ходе проверки Роспотребнадзора после отравления двоих детей, в пельменях «Вкусвилла» в Москве нашли сальмонеллу, сообщили в столичных телеграм-каналах.

Все началось с того, что женщина купила пельмени в указанной сети магазинов и покормила ими детей. Вечером у малышей подскочила температура, затошнило и началась рвота. Врач, вызванный родительницей на дом, поставил малышам диагноз «отравление».

Температура не спадала сутки, а еще трое полностью отсутствовал аппетит. Мать сразу же отправила жалобу в Роспотребнадзор. Ведомство совместно с прокуратурой уже начали проверку.

«После отравления двоих детей в Москве в пельменях „Вкусвилла“ выявлена сальмонелла. Однако по словам матери детей, компания продолжает продавать отравленные пельмени», — передает Shot.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девять младенцев были госпитализированы с норовирусом второго типа после участия в празднике, организованном родителями.