Шестилетняя девочка нашла в подмосковном детсаду шприц с инсулином и уколола им руку

В подмосковном Орехово-Зуево шестилетняя девочка попала в больницу после того, как нашла на территории детского сада шприц и уколола им себе руку, пишет Mash .

По информации издания, внутри шприца была доза инсулина. Ребенка госпитализировали с инъекционным повреждением правого запястья и кисти. Уточняется, что девочка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Известно, что о случившемся медикам сообщила воспитательница детсада. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали двух воспитательниц частного детского сада, которые регулярно избивали воспитанников.