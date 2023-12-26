Шестилетняя девочка нашла в подмосковном детсаду шприц с инсулином и уколола им руку
Mash: в Подмосковье ребенок нашел в детсаду шприц с инсулином и уколол им руку
Фото: [Unsplash]
В подмосковном Орехово-Зуево шестилетняя девочка попала в больницу после того, как нашла на территории детского сада шприц и уколола им себе руку, пишет Mash.
По информации издания, внутри шприца была доза инсулина. Ребенка госпитализировали с инъекционным повреждением правого запястья и кисти. Уточняется, что девочка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Известно, что о случившемся медикам сообщила воспитательница детсада. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали двух воспитательниц частного детского сада, которые регулярно избивали воспитанников.