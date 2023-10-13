Двоих воспитателей из Новосибирска задержали за истязание детей в детсаду

Два работника частного детского сада регулярно били своих воспитанников, а также издевались над ними.

По версии следствия, сотрудники детсада неоднократно допускали случаи физического насилия над детьми, а также причиняли им нравственные страдания. Побои стали для них основой системы воспитания. Об этом заявили представители регионального управления Следственного комитета.

«Предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада, расположенного в городе Новосибирске», - указали они.

Слова правоохранителей привели РИА Новости. От действий подозреваемых пострадало порядка десятка детей. Следствие задержало сотрудников дошкольного учреждения, и сейчас в их отношении выбирается мера пресечения на время следствия. В отношении заведующей детсадом также возбуждено уголовное дело.