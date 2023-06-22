SHOT: беспилотник с камерой и флешкой рухнул в подмосковных Люберцах

Беспилотник неизвестного происхождения рухнул рядом с Центром научно-технической информации министерства энергетики России в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, аппарат был найден накануне вечером в нескольких метрах от здания. Дрон оборудован камерой и флешкой. Размеры беспилотного летательного аппарата — 70 на 30 сантиметров.

По данным журналистов, в настоящее время обломки квадрокоптера изъяты. Их изучают специалисты.

Накануне на подлете к объектам в Московской области средствами РЭБ были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений в результате неудавшейся атаки Киева не было.