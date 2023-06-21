Три украинских беспилотника самолетного типа были подавлены средствами РЭБ на подлете к объектам в Подмосковье. Все БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что в результате неудавшейся террористической атаки Киева никто не пострадал. Разрушения также отсутствуют.

Утром в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате противодействия российских военных два беспилотных летательных аппарата самолетного типа упали на подлете к складам одной из воинских частей в Наро-Фоминском округе.

Сейчас на месте работают спецслужбы. Глава Подмосковья призвал жителей сохранять спокойствие.