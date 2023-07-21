«Силовики могут принять новые меры»: политолог рассказал, как прекратить теракты на Крымском мосту

В Крыму повторяются провокации со стороны ВСУ. Эти акты направлены на экономическую и социальную дестабилизацию обстановки на территории полуострова, уверены эксперты.

Как рассказал политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров, планировщики диверсии на Крымском мосту рассчитывали нарушить коммуникации с полуостровом, отомстить России за выход из зерновой сделки, запугать людей, сделать жизнь в Крыму невыносимой, а отдых для туристов — небезопасным.

«Туристический сегмент — ключевой для экономики этого региона, а его подрыв, судя по всему, был одной из главных целей террористов. Не случайно диверсию произвели на пике летних отпусков. Спустя несколько дней после теракта можно констатировать: их цели не достигнуты», — рассказал политолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Сипрова, наши власти не пошли на непродуманные действия, не закрыли Крым для посещений. Не удалось посеять и панику: количество желающих отдохнуть в Крыму почти не сократилось.

«Движение на мосту восстановили через сутки после теракта, а к ноябрю пострадавший объект полностью приведут в порядок. Однако надо смотреть правде в глаза. России еще довольно долго придется жить в режиме повышенной террористической опасности», — уточнил политолог.

Эти риски, по его словам, начнут постепенно снижаться только после успешного окончания СВО. Поэтому сейчас важнейшая задача власти — помочь адаптироваться к жизни в условиях высокого уровня угроз без слома привычного уклада.

«В ближайшее время силовики могут принять новые меры по повышению безопасности, прежде всего на объектах транспорта и энергетики, включая Крымский мост», — уточнил Сипров.

Собеседник добавил, что средства ПВО прикрывают его с первого дня существования очень надежно, а после прошлогоднего теракта повысилось качество контроля за транспортом на въездах.

«Скорее всего, в ближайшее время вокруг этого уникального объекта будет создан контур по защите от атак с моря — именно здесь террористы смогли найти уязвимое место. С инженерной точки зрения это непростая задача, ведь протяженность надводного участка моста — около 10 км. Но эта задача решаема», — отметил Сипров.

Эксперт уточнил, что безопасность помогут обеспечить установка специальных заградительных конструкций вдоль моста (противолодочные сети, защищающие от атак подводных аппаратов, заградительные боны от беспилотных катеров), а также усиление радиоэлектронного контроля и патрулирования в прилегающей акватории.

Ранее россиян призвали не снимать видео на Крымском мосту.