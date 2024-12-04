Силовики задержали баталхаджинцев, помогавших пособникам теракта в «Крокусе»

Сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые помогали скрыться пособникам теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Задержанию подверглись три человека из числа баталходжинцев. Они помогли скрыться от преследования пособнику террористов, которые устроили массовый расстрел в «Крокусе». Данный пособник обеспечил стрелявших оружием.

«При обыске у задержанных изъято оружие и боеприпасы. В мобильниках обнаружены переписки с главарями баталхаджинцев Белхароевыми, которые сейчас скрываются за границей», — указано в микроблоге.

По перепискам стало ясно, что данный клан баталходжинцев самым активным образом участвовал в организации бегства за рубеж пособников террористов после совершения теракта.

Ранее сообщалось, что трое фигурантов по делу о «Крокусе» обжаловали свое содержание в СИЗО на время следствия. Им продлили нахождение под арестом до начала марта следующего года. Арестованные подали апелляцию в соответствующие инстанции.