Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста до 1 марта 2025 года

Трое обвиняемых, которые проходят по уголовному производству о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, подали апелляцию на решение Басманного суда Москвы о продлении им срока содержания под стражей на время следствия. Такие данные приводятся на официальном сайте пресс-службы столичных районных судов.

На это также указывает и ТАСС, процитировавший фрагмент из документа суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба Зубайдулло Исмоилова, Умеджона Солиева и Хусейна Хамидова на решение Басманного суда о продлении срока их содержания под стражей», — говорится в судебной документации.

Напомним, всем троим фигурантам (Исмаилов, Солиев и Хамидов) уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 26 ноября было продлено содержание в следственном изоляторе до 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Хорошевский районный суд столицы принял к рассмотрению исковое заявление от жертвы террористического акта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», к компании, ответственной за организацию концерта группы «Пикник».

Истец утверждает, что его права потребителя были нарушены, так как организаторы не обеспечили надлежащую безопасность на мероприятии, из-за чего он требует от суда взыскать с ответчика 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года.