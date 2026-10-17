Силы ПВО сбили 12 беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале поздно вечером 17 октября. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Силы ПВО Минобороны России сбили 12 беспилотников, которые летели в направлении Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале в 23:00 17 октября.

По словам главы города, специалисты экстренных служб выехали к местам падения обломков и проводят необходимые работы. Информация о возможных пострадавших и повреждениях на момент публикации не приводилась.

UPD 23:18 Система ПВО сбила еще 25 дронов на подлете к столице. Таким образом, количество сбитых БПЛА за вечер 17 октября достигло 37.

Ранее Минтранс сообщил о задержке более 100 рейсов в аэропортах Москвы.