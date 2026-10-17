Ночной сбой в небе: почему сотни пассажиров застряли в столичных аэропортах

В столичных аэропортах фиксируются масштабные сбои в расписании, вызванные необходимостью обеспечения безопасности полетов. По данным Министерства транспорта РФ, в авиаузлах Москвы задержано в общей сложности 103 рейса на прилет и вылет. Ситуация находится на особом контроле профильных ведомств, а руководство министерства уже провело экстренное заседание оперативного штаба в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина для координации помощи пассажирам. Подробности сообщает информационное агентство ТАСС.