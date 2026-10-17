Ночной сбой в небе: почему сотни пассажиров застряли в столичных аэропортах

ТАСС: Минтранс сообщил о задержке более 100 рейсов в аэропортах Москвы

Общество

В столичных аэропортах фиксируются масштабные сбои в расписании, вызванные необходимостью обеспечения безопасности полетов. По данным Министерства транспорта РФ, в авиаузлах Москвы задержано в общей сложности 103 рейса на прилет и вылет. Ситуация находится на особом контроле профильных ведомств, а руководство министерства уже провело экстренное заседание оперативного штаба в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина для координации помощи пассажирам. Подробности сообщает информационное агентство ТАСС.

Масштаб задержек и ограничения в авиаузлах

Временные ограничения на работу столичной транспортной системы начались на фоне усиленных мер безопасности.

  • Статистика ведомства: согласно официальному заявлению Минтранса РФ, по состоянию на 15:30 по московскому времени в аэропортах столичного региона задержано 103 рейса.
  • Текущий режим: в настоящее время все столичные воздушные гавани возобновили отправку и прием воздушных судов, однако процесс идет строго по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения максимальной безопасности.
  • Предыстория: сбоям предшествовали ночные ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково, Домодедове, Жуковском и Шереметьево, действовавшие до утренних часов. Ряд международных рейсов (в частности, самолеты Turkish Airlines из Антальи) были вынуждены временно возвращаться в пункты отправления.

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