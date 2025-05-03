Храм Георгия Победоносца в Белгородской области пострадал от удара БПЛА

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата, принадлежащего украинской стороне, на храм Георгия Победоносца, расположенный в регионе.

По заявлению губернатора, в результате удара, нанесенного украинским БПЛА, произошло возгорание купола храма. Гладков отметил, что пожарным удалось оперативно локализовать и ликвидировать распространение огня.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая по крымской инфраструктуре с территории Украины было осуществлено нападение с использованием восьми британских ракет Storm Shadow и трех противокорабельных ракет «Нептун».