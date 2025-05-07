Силы ПВО сбили пять летевших на Москву дронов

Вооруженные силы Украины снова атаковали Москву. Дежурные силы ПВО уничтожили еще пять беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы.

Сбиты еще три дрона, летевших на Москву, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

До этого было ликвидировано еще два БПЛА.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Силы ПВО Минобороны в течение всего дня отражают атаки вражеских беспилотников. До этого они пресекли атаку трех беспилотников, летевших на столицу.

Ранее сообщалось о том, что в период с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.