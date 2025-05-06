Российская ПВО сбила 105 дронов ВСУ за ночь

В период с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая прошедшей ночью системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Брянской областью — 32 единицы. Над Воронежской областью сбито 22 аппарата, а над Московским регионом — 19. 10 беспилотников обезврежены в Пензенской области, девять — в Калужской.

Шесть БПЛА уничтожены в Белгородской области, по два аппарата — в Липецкой и Самарской областях. Единичные беспилотники сбиты в Владимирской, Курской и Ростовской областях.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на участках падения обломков дронов, направлявшихся к столице, предварительно, не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших. На местах инцидентов работают сотрудники оперативных служб.

Ранее, в период времени с 23:00 мск 4 мая до 2:30 мск 5 мая, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов украинского производства, имеющих самолетную конструкцию.