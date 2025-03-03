Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ над Россией

В ночь на 3 марта российские средства противовоздушной обороны успешно сбили семь беспилотников, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению, три беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы над Липецкой областью, еще два — над Ростовской, последние два — над Белгородской. Все цели были успешно уничтожены.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел мощный взрыв после удара БПЛА. Площадь возгорания составила 100 кв. м.