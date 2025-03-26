Силы ПВО за ночь сбили девять украинских БПЛА над Россией

Министерство обороны России сообщило , что в ночь на 26 марта дежурные силы противовоздушной обороны сбили девять украинских дронов.

В ведомстве уточнили, что пять беспилотников были нейтрализованы над Белгородской областью, два — над Курской областью, еще два — в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Украины пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, но был перехвачен ПВО 24 марта в небе над Крымом.

Несмотря на переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, киевский режим продолжает атаковать с помощью беспилотников объекты энергетической инфраструктуры России.