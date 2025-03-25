Беспилотный летательный аппарат Украины пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, но был перехвачен ПВО 24 марта в небе над Крымом. О данном факте в своем телеграм-канале сообщило МО РФ.

Несмотря на переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, киевский режим продолжает атаковать с помощью беспилотников объекты энергетической инфраструктуры России. В оборонном ведомстве заявили о том, что ежедневные попытки подобных нападений подтверждают для внешних гарантов недоговороспособность и неуправляемость главы киевского режима Владимира Зеленского, который не в состоянии придерживаться достигнутых договоренностей.

Ранее в Минобороны заявили о том, что украинские военные атакуют российские энергетические объекты, в том числе и с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.