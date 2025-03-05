Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Россией за ночь

В ночь на 5 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников, принадлежащих Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, три дрона были сбиты над Белгородской областью, еще три — над территорией Крыма. Кроме того, по одному беспилотнику было нейтрализовано над Курской и Брянской областями.

Ранее сообщалось, что на Ростовскую область вечером понедельника, 4 марта, была совершена массированная атака украинских дронов. В результате произошло возгорание на нефтепроводе, расположенном в Чертковском районе области.