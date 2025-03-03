Из-за атаки дронов в Ростовской области загорелся нефтепровод
В Ростовской области вспыхнул пожар на нефтепроводе из-за атаки БПЛА
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На Ростовскую область вечером понедельника была совершена массированная атака украинских дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По словам Слюсаря, из-за атаки беспилотников произошло возгорание на нефтепроводе, расположенном в Чертковском районе Ростовской области. На место сразу же выдвинулись представители экстренных служб, а персонал был эвакуирован. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате атаки дронов в селе Графовка, что в Краснояружском районе, погибли три человека.