Силы ПВО за ночь ликвидировали 104 дрона ВСУ над регионами РФ
Минобороны: силы ПВО уничтожили 104 украинских БПЛА над девятью регионами РФ
Фото: [flickr.com]
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 29 января было перехвачено 104 украинских дрона в девяти российских регионах.
Из них 47 дронов были сбиты над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, а также по одному дрону над Ростовской и Ленинградской областями.
Кроме того, руководство Смоленской атомной станции заявила, что предприятие функционирует в обычном режиме, несмотря на беспилотные атаки в регионе. На данный момент в работе находятся два энергоблока, в то время как третий энергоблок проходит плановый ремонт с 13 января.
Ранее сообщалось, что вражеские БПЛА атаковали объект ядерной энергетики под Смоленском.