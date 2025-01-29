Силы ПВО за ночь ликвидировали 104 дрона ВСУ над регионами РФ

Из них 47 дронов были сбиты над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, а также по одному дрону над Ростовской и Ленинградской областями.

Кроме того, руководство Смоленской атомной станции заявила, что предприятие функционирует в обычном режиме, несмотря на беспилотные атаки в регионе. На данный момент в работе находятся два энергоблока, в то время как третий энергоблок проходит плановый ремонт с 13 января.

Ранее сообщалось, что вражеские БПЛА атаковали объект ядерной энергетики под Смоленском.