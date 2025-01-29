Вражеские БПЛА атаковали объект ядерной энергетики под Смоленском

По информации от руководителя региона, в процессе атаки на объект ядерной энергетики был уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Информация по пострадавшим и повреждениям на земле уточняется.

Ранее сообщалось, что силами ПВО сбиты шесть БПЛА над Тверской областью. Об этом в своем аккаунте написал губернатор региона Игорь Руденя. Сообщается, что беспилотники врага были сбиты неподалеку от города Торопец, который ранее уже подвергался атаке ВСУ.

Как отметил Руденя, ПВО сработала на опережение, ликвидировав в небе авиатехнику противника. В ходе атаки обошлось без пострадавших и повреждений на земле.