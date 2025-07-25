Силы ПВО за ночь сбили 105 беспилотников ВСУ над территорией России

На протяжении ночи на пятницу, 25 июля, российской противовоздушной обороне удалось нейтрализовать 105 украинских БПЛА над своей территорией. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

ВСУ в ночь на 25 июля продолжали попытки наносить удары по объектам на территории РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Над Белгородской областью было сбито 26 беспилотников. Чуть меньше, 25 единиц, перехватили над Брянской областью. В Ростовской области было нейтрализовано 23 дрона, и еще девять летательных аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря. Восемь беспилотников ликвидировали над территорией Краснодарского края, над Ставрополем перехватили пять дронов. Над Курской и Тамбовской областями сбили по три БПЛА. Над Воронежской областью перехватили два дрона, и еще один был сбит над Орловской областью.

Ранее сообщалось, что Сочи подвергся атаке украинских БПЛА, в результате этого погибли две сотрудницы РЖД. Инцидент произошел на улице Авиационной в Адлерском районе, где из-за падения обломков БПЛА возник пожар. Также пострадали три сотрудника ФПК — дочернего предприятия железнодорожной компании. Отмечается, что работники перемещались на автомобиле к месту отдыха после рейса.