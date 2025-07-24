Трагедия в Сочи: две сотрудницы РЖД погибли при атаке украинских дронов

В ночь на четверг Сочи подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой погибли две сотрудницы РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как ранее с ообщил губернатор Краснодарского каря Вениамин Кондратьев, инцидент произошел на улице Авиационной в Адлерском районе, где из-за падения обломков БПЛА возник пожар.

Как сообщили в РЖД, в результате атаки пострадали три сотрудника ФПК — дочернего предприятия железнодорожной компании. Отмечается, что работники перемещались на автомобиле к месту отдыха после рейса.

«РЖД окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — сообщили в компании.

Этот инцидент стал очередным в серии атак на гражданские объекты России. Местные власти и экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие. На месте падения обломков работают специалисты и следственные группы, устанавливающие все обстоятельства трагедии.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой объяснил, как украинские БПЛА прорвались в воздушное пространство Сочи.