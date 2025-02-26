Силы ПВО за ночь уничтожили 128 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 26 февраля уничтожили над российскими регионами 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Так, по данным оборонного ведомства, 83 дрона были перехвачены над Краснодарским краем, 30 — над территорией Крыма, восемь — в акватории Азовского моря, пять — в акватории Черного моря, по одному БПЛА сбили над Брянской и Курской областями.

ВСУ регулярно совершают атаки по территорию РФ с применением беспилотников. Эти операции направлены на удары по различным объектам, включая военные базы и промышленную инфраструктуру.

Российские силы ПВО регулярно перехватывают и уничтожают большинство украинских дронов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбитой атаке ВСУ на Севастополь. Накануне в городе несколько раз работал сигнал воздушной тревоги.