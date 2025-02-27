Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией

На протяжении ночи на 27 февраля над регионами России было перехвачено 19 украинских дронов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ, слова его представителей привело РИА Новости.

В ночь на 27 февраля украинская армия пыталась нанести ряд террористических атак по объектам на территории России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в военном ведомстве.

Больше всего БПЛА было сбито над Орловской областью: в регионе было перехвачено 12 летательных аппаратов. Один беспилотник сбили над Крымом. В Курской и Белгородской областях нейтрализовали по три неприятельских дрона.

Ранее эксперт Дандыкин назвал причину массового налета украинских беспилотников на юг России. По его словам, это стало ответом на атаку по портам Одессы. Киев пытается нащупать уязвимые места у российской противовоздушной обороны и с этой целью отправляет свои БПЛА в различные регионы.