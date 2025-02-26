По словам военного эксперта Василия Дандыкина, атака почти 130 БПЛА украинской армии на южную часть нашей страны является местью главаря киевского режима Владимира Зеленского за удары по портам Одессы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что целью российских войск являются грузы с вооружением, которые идут из Румынии.

По мнению эксперта, украинские войска меняют направления налетов беспилотников, отправляя их то на Урал, то в сторону Брянска. Это сделано украинской армией с целью проверки работы отечественных средств ПВО, справляющихся со всеми целями.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 128 украинских беспилотников над регионами РФ.