ПВО за вечер настреляла 51 украинский дрон в семи регионах России

В ходе вечернего инцидента, произошедшего во вторник, 22 июля, в семи регионах России системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

В Брянской области было уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов.

В Курской области было ликвидировано десять БПЛА.

В Ростовской области было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов.

В Орловской области было ликвидировано четыре БПЛА.

В Калужской, Тульской и Липецкой областях было уничтожено по одному БПЛА.

Ранее сообщалось, что в течение ночи с 17 на 18 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников, уничтожив 73 воздушные цели.