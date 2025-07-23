ПВО за вечер настреляла 51 украинский дрон в семи регионах России
Российская ПВО за вечер сбила 51 украинский БПЛА самолетного типа
Фото: [Минобороны РФ]
В ходе вечернего инцидента, произошедшего во вторник, 22 июля, в семи регионах России системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.
В Брянской области было уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов.
В Курской области было ликвидировано десять БПЛА.
В Ростовской области было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов.
В Орловской области было ликвидировано четыре БПЛА.
В Калужской, Тульской и Липецкой областях было уничтожено по одному БПЛА.
Ранее сообщалось, что в течение ночи с 17 на 18 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников, уничтожив 73 воздушные цели.