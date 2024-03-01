Симоньян: офицеры бундесвера обсуждали возможность удара по Крымскому мосту

В руки главного редактора агентства «Россия сегодня» попадала аудиозапись, на которой военные Германии обсуждают, как лучше ударить по Крымскому мосту, и чтобы канцлер ФРГ смог остаться в стороне от обвинений в агрессии. Об этом Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале.

По утверждению Маргариты Симоньян, эту запись ей передали военные. На ней слышны голоса высокопоставленных военнослужащих из бундесвера. Они говорят о вариантах удара по Крымскому мосту.

«На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», - указала она.

Немецкие военные стремятся разработать такой план, чтобы ФРГ не уличили в данной атаке. При разговоре упоминаются военные из США и Великобритании. При этом говорится, что офицеры из этих двух стран уже давно участвуют в конфликте напрямую.

Ранее Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, который можно было бы направить на помощь военнослужащим, которые воюют в зоне специальной операции.