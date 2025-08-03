СК раскрыл подробности об убийстве девушки в Балашихе

35-летнему жителю Балашихи предъявлено обвинение в убийстве женщины, тело которой было обнаружено в реке Черная.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 2 августа. Обвиняемый пригласил в свою квартиру двух знакомых девушек для совместного распития алкоголя. В ходе застолья между мужчиной и одной из гостей возник конфликт на почве его домогательств. В пылу ссоры подозреваемый схватил ружье и выстрелил женщине в лицо, что привело к мгновенной смерти.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело погибшей и сбросил его в реку Черная. Орудие убийства он спрятал в ближайшем лесном массиве. Вторая девушка, ставшая свидетельницей убийства, немедленно покинула квартиру и обратилась в полицию.

Тело погибшей было обнаружено спасателями через почти два дня после происшествия. В ходе обыска в лесу сотрудники правоохранительных органов нашли ружье, которое, по предварительным данным, стало орудием убийства.