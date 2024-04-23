СК РФ: по подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны Тимур Иванов
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Следственный комитет России сообщает о задержании заместителя министра обороны страны Тимура Иванова. Его подозревают в принятии взятки.
Информации о задержании Иванова пока мало. СК уточняет лишь статью и ее пояснение, по которой проходит замминистра главы Минобороны РФ.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — сообщает официальный канал СК.
Министерство обороны России пока не комментировало инцидент. Вероятно, подробности появятся позже. Тимур Иванов занимал пост заместителя главы ведомства с 23 мая 2016 года. Находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.
Известно, что Владимиру Путину уже доложили о задержании Тимура Иванова. По словам Дмитрия Пескова, в известность поставлен и глава МО России.
Ранее сообщалось, что на Украине уволили замминистра обороны по тыловому обеспечению.