На Украине уволили замминистра обороны по тыловому обеспечению

Правительство Украины утвердило отставку с поста заместителя министра обороны Виталия Половенко, сообщается на сайте украинского кабмина.

Половенко отвечал в армии за тыловое обеспечение. На своей должности он не пробыл и полугода. Он получил пост замминистра в декабре на фоне многочисленных коррупционных скандалов, связанных с пищевым и вещевым довольствием в ВСУ.

Впрочем, о причинах отставки Половенко не сообщается.

Коррупционные скандалы на Украине стали нормой. Так, по данным расследования Национального антикоррупционного бюро, министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский присвоил государственные земли на миллионы долларов под собственный агрохолдинг. В коррупционной схеме подозреваются и сотрудники кадастровой палаты.

Американский журнал Time процитировал высокопоставленного украинского чиновника, который заявил, что на Украине воруют так, «как будто завтра не наступит».

Ранее по подозрению в коррупции был задержан бывший советник офиса президента Артем Шило.