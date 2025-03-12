СК РФ возбудил уголовного дела об афере с противотанковыми заграждениями в Курской области

В Курской области было возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при изготовлении противотанковых заграждений. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Управлением Следственного комитета по Курской области было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении организации «Корпорация развития Курской области», а также еще двух коммерческих компаний. Они заключили договор об изготовлении и поставке военным специальных бетонных пирамид, которые должны были использоваться в регионе для установки противотанковых заграждений.

«Установлено, что данные организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований», — указала Волк в микроблоге.

Специальное строительно-техническое исследование уже подтвердило правоту следствия. По предварительным данным, ущерб от мошенничества составил 156 млн руб.

Ранее Волк сообщала о возбуждении дела в отношении похитителей несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. Группа злоумышленников совершила нападение на подростка. Парня избили, против его воли посадили в машину и несколько часов перемещали по городу, требуя от него выплаты несуществующего долга в 300 тыс. руб. Подозреваемые уже задержаны.