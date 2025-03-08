МВД возбудило дело за похищение подростка в Петербурге

В Санкт-Петербурге были задержаны лица, которые подозреваются в похищении несовершеннолетнего. По данному факту возбуждено уголовное дело, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграм-канале.

Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, в ночь на 7 марта группа неизвестных совершила нападение на несовершеннолетнего. Они нанесли ему побои, против его воли посадили в машину и несколько часов перемещали по городу. Угрожая физической расправой, злоумышленники потребовали выплатить им 300 тыс руб в качестве погашения несуществующего долга.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ. Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых — 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми», — написала Волк.

Сотрудник Министерства внутренних дел отметила, что молодой человек по телефону уведомил о произошедшем своего отца, который, находясь в другом населенном пункте, перевёл необходимую сумму на банковский счет сына.

Часть денежных средств он снял в банкомате, расположенном в городе Сестрорецк, и передал их похитителям. Оставшуюся сумму в размере 126 тысяч рублей он перевел с помощью криптовалютной транзакции через Телеграм-бот. После этого преступники высадили жертву из автомобиля и скрылись.

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