СМИ: в Киеве раздаются взрывы, на весь город ревет воздушная тревога

В Киеве в настоящее время гремят сильные взрывы, на всю столицу Украины ревет воздушная тревога. О происходящем в городе информируют украинские мониторинговые каналы.

Местные жители делятся подробностями происходящего, отмечая, что, скорее всего, в Киеве работает украинская ПВО.

Издание «Страна.UA» сообщает, что как в самом Киеве, так и ряде украинских областей из-за угрозы атаки БПЛА объявлена воздушная тревога.

Ранее мы писали об упавших вражеских беспилотниках в Ельне под Смоленском. О сбитых украинских дронах также сообщалось в Тульской, Брянской и Орловской областях России.