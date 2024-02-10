«Продолжаем перезагрузку»: президент Зеленский сообщил о новых назначениях

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в интернет- мессенджере проинформировал о новых назначениях в командовании ВСУ.

«Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что все кадровые ротации проходили после длительных переговоров с депутатами Верховной Рады и представителями силовых структур. Так, должность заместителя главнокомандующего ВСУ займет полковник Вадим Сухаревский. Ему поручено следить за развитием беспилотных систем и заниматься усовершенствованием дронов.

Вторым заместителем нового главнокомандующего ВСУ станет Андрей Лебеденко. Он украинский полковник. Ему поручено контролировать технологии, которые используют в армии. Главное требование — они должны быть инновационными и современными.

Президент отметил, что при согласовании кандидатур учитывали два фактора. Первый — человек должен разбираться в том, как устроена система в армии. Второе — военные должны их уважать.

Напомним, что недавно президент Украины проинформировал об увольнении Валерия Залужного. После этого главнокомандующим ВСУ стал уроженец РФ, сын полковника российской армии Александр Сырский. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился эмоциями после того, как ознакомился с биографией Сырского.