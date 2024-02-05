Сначала шок, потом радость: как в РЖД обошлись с пассажирами поездов, остановившихся под Сочи

Сегодня утром пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщила об остановке поездов, маршрут которых проходил через город-курорт. Причиной стал сель, который сошел на железнодорожные пути. Произошло это на перегоне Дагомыс–Лоо.

Как рассказали очевидцы нашему корреспонденту, пассажирам предложили несколько альтернатив: автобусы до жд-вокзалов Адлера и Сочи, а также до сочинского аэропорта, но некоторые граждане предпочли остаться в вагоне или же поехать на такси.

«Тем, у кого есть билет в аэропорт, предложили либо сесть в автобус на автовокзале города Туапсе, либо ожидать в поезде. Толпа сразу же понеслась к выходу, но я был не очень мобилен — очень много сумок, поэтому остался в вагоне», — рассказал журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Федор И., который ехал из Курска.

Однако, по его словам, сотрудники РЖД шли с пассажирами на контакт, информировали обо всех новостях и даже угостили завтраком.

Еще одна пассажирка, жительница Воронежа Наталья И., ехала в поезде «Москва-Сухум». Пассажирам этого состава точно также предложили альтернативные способы добраться до места назначения, однако от автобуса женщина отказалась.

«Ждали порядка часа, но погодные условия все усложняли. Шел сильный дождь, мы промерзли, намокли, а потому решили добраться на такси», — отметила очевидица.

В целом, пассажиры признались, что сначала испытали шок и сильно испугались, но потом эти чувства сменились облегчением и радостью от того, что сами они не попали под сель.

Ранее в Сочи спасли пенсионера, пытавшегося спрыгнуть с моста.