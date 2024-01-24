В Сочи спасли пенсионера, пытавшегося спрыгнуть с моста

Пожилой мужчина пытался спрыгнуть с Мацетинского моста в Сочи, но его вовремя остановили неравнодушные граждане и специалисты из МЧС, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мужчина, судя по всему, намеревался покончить с собой. Он повис на перилах Мацетинского моста в Сочи. Первыми подозрительное поведение гражданина заметили прохожие и полиция. Последние стали отвлекать пожилого мужчину разговорами.

К стражам порядка подключились психологи из МЧС. В общей сложности пенсионера уговаривали не совершать страшный шаг в течение часа. В процессе отчаявшийся южанин едва не сорвался вниз, но его успели удержать.

Мужчине не дали упасть, помогли вернуться на безопасное место и спасли его жизнь. Ему оказали всю необходимую помощь.

Что могло подтолкнуть пенсионера на страшный шаг неизвестно.

Ранее сообщалось, что была озвучена причина драки в Сочи, которая привела к смерти бывшего участника КВН.