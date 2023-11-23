«Все лежа держат друг друга за ноги и отползают»: эксперт рассказал, как помочь человеку, который провалился под лед

Несмотря на то, что морозы только недавно пришли в Россию, многие люди уже отваживаются выходить на тонкий лед некоторых водоемов, что приводит к трагическим последствиям.

Эксперт по выживанию Михаил Ярин рассказал нам, как определить, что лед уже достаточно прочный, а также объяснил, как спасти человека, провалившегося в воду.

Безопасно ли ходить?

«На лед без нужды лучше не выходить. Сегодня он толстый, а завтра оттепель, и все будет по-другому. Безопасная толщина льда начинается от 5-7 сантиметров, но определить ее на глаз бывает сложно», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Определить лед, на который однозначно не стоит ходить, объяснил эксперт, можно по простому признаку — если он темного цвета, это признак наличия воды. Она, к слову, может быть и поверх льда. В таком случае передвигаться по нему опасно.

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Спасение утопающих

«Если вы спасаете человека, провалившегося под лед, то надо делать следующее: позвонить по номеру 112 и сообщить, что и где происходит. Сначала вызываем спасателей, потом все остальное», — подчеркнул Ярин.

Чтобы попытаться помочь человеку, оказавшемуся подо льдом, добавил собеседник, необходимо взять доску, буксировочный трос или ремень, лечь и ползком подобраться к краю полыньи или пролома. Бросить или протянуть конец доски, троса, ремня потерпевшему и, не вставая на колени или ноги, медленно отползать обратно.

«Если вас двое-трое или больше, то все лежа держат друг друга за ноги и отползают назад, на твердую поверхность. Когда человек лежит, он осуществляет более низкое давление на лед, а потому риск создать пролом снижается», — заключил собеседник.

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