«Найти отдел с хлебом»: названы правила выживания в городе при урагане

Ураганный ветер, обрушившийся на города Сибири, стал причиной травм у нескольких людей. Не обошлось даже без погибших — на пару пенсионеров, ехавших на авто, упало огромное дерево.

Эксперт по выживанию Михаил Ярин рассказал нам, как нужно вести себя во время плохой погоды.

«Самый простой и действенный способ: если вы видите, что ветер дует больше, чем сильно, как вам кажется, то нужно прятаться. Если он тащит, отрывает или треплет то, что не должно двигаться под его воздействием. Когда вы видите, что мусорный бак едет по земле, на улице явно что-то не так. При урагане в первую очередь заезжаем на подземный паркинг или многоуровневую стоянку, а если двигаемся на самокате или пешком, то спускаемся в подземный переход», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если в городе есть метро, добавил эксперт, то отправиться стоит однозначно туда. В подобных местах можно быть уверенным в том, что ничего не упадет, не прилетит и не обрушится.

«На худой конец можно зайти и в ближайший супермаркет, но в нем вы должны сразу найти отдел с хлебом. Кто разбирается в маркетинге, тот понимает, что этот отдел всегда находится в самом конце — чтобы по дороге за тем, что требуется всем и ежедневно, человек прошел по всему залу и совершил попутные покупки. В нашем же случае важно находиться подальше от больших стеклянных окон, выходящих на улицу. Если что-то влетит в витрину, то вы будете далеко от нее», — сообщил Ярин.

Нет таких срочных дел, предупредил собеседник, которые стоят жизни. Если у человека есть здравый смысл, он отменит или отложит планы. Даже увольнение с работы из-за опоздания или прогула будет лучше, чем необходимость рисковать собой, выходя на улицу в ураган.

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