«Со временем решение найдется»: выяснилось, почему России не стоит жестко отвечать на атаки БПЛА

Утром три украинских беспилотных летательных аппарата, подавленные радиоэлектронными средствами Минобороны, потерпели крушение в Подмосковье. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

По мнению общественного деятеля, активного участника эфиров «Народного фронта» Сергея Костеренко, подобного рода атаки – это еще одна попытка спровоцировать Россию на мощный силовой ответ.

«Есть стороны конфликта, которые заинтересованы в эскалации, все большей вовлеченности РФ в боевые действия. Цель недружественных государств – измотать, истощить Россию, спровоцировать на жесткие силовые ответы», – рассказал Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-изданием «Подмосковье-сегодня».

Такую реакцию, по его словам, будет удобно использовать для дальнейшей демонизации нашей страны в глазах мирового сообщества. Иными словами – это провокация.

«Полностью закрыть небо Подмосковья от возможных атак БПЛА на текущий момент – технически непростая задача. И все же, если будет такая потребность, со временем решение найдется», – подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что пострадавших и разрушений в результате неудавшейся атаки Киева на Подмосковье нет.