Украинский БПЛА сбросил две бомбы на населенный пункт в Белгородской области

Инцидент случился 20 июня в деревне Середа. На населенный пункт с помощью беспилотника было сброшено две бомбы, сообщает newizv.ru .

Противник в очередной раз пытался атаковать мирное население. В селе Середа Киев сбросил с дронов два взрывных устройства. Известно, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Это не единственный случай атаки за 20 июня. В этот же день БПЛА произвел попытку атаки деревни Казинка. Беспилотник удалось уничтожить с помощью ПВО. Здесь также обошлось без жертв и разрушений.

Противник продолжает ежедневные атаки пограничных населенных пунктов России.