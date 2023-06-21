Украинский БПЛА сбросил две бомбы на населенный пункт в Белгородской области
Фото: [Екатерина Адамова/ТАСС]
Инцидент случился 20 июня в деревне Середа. На населенный пункт с помощью беспилотника было сброшено две бомбы, сообщает newizv.ru.
Противник в очередной раз пытался атаковать мирное население. В селе Середа Киев сбросил с дронов два взрывных устройства. Известно, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
Это не единственный случай атаки за 20 июня. В этот же день БПЛА произвел попытку атаки деревни Казинка. Беспилотник удалось уничтожить с помощью ПВО. Здесь также обошлось без жертв и разрушений.
Противник продолжает ежедневные атаки пограничных населенных пунктов России.