Собянин сообщил о сбитых беспилотниках над Москвой и областью

Москву и Московскую область атакуют беспилотники с двух часов ночи. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на местах падения обломков работают экстренные службы. К этому моменту сообщается о 163 сбитых БПЛА, а в четырех аэропортах столичного региона действуют временные ограничения на полеты.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье продолжается с двух часов ночи. По информации мэра столицы Сергея Собянина, специалисты экстренных служб работают там, где упали обломки сбитых аппаратов.

Данных о пострадавших на данный момент не поступало. Всего к этому часу удалось сбить 163 украинских беспилотника.

На фоне атаки временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели сразу в четырех аэропортах: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Пассажирам перед поездкой в аэропорт стоит уточнять статус своего рейса у авиакомпании.

Оперативная информация о последствиях атаки продолжает поступать.

До этого обломки беспилотника повредили поликлинику в Липецке.