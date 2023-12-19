Сорок человек эвакуировали из торгового центра в Красногорске из-за пожара

Пожар произошел в торговом центре «Зевс» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Возгорание случилось накануне утром. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже.

Спустя полчаса пожар был локализован на площади двадцать три квадратных метра. Еще примерно через час последствия возгорания были полностью ликвидированы. К тушению привлекали почти тридцать человек и около десяти единиц техники.

В МЧС добавили, что до прибытия пожарных из здания эвакуировали сорок человек. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в пожаре 51-летней женщины и ее 29-летней дочери.