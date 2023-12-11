Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели при пожаре женщины и ее дочери

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел 51-летней женщины и ее 29-летней дочери после тушения пожара в коттеджном поселке в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, все произошло в частном доме в поселке «Рижский квартал». Из пожара удалось спастись мужчине, который рассказал, что коттедж подожгла его дочь. Эту версию проверят в ходе расследования.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

Установление причин пожара взяла на контроль Красногорская городская прокуратура.

Ранее СМИ сообщали, что глава семейства спасся из пожара через балкон на втором этаже. Мужчина также заявил, что его дочь употребляла наркотики.