Сотрудники подведомственной Комлесхозу организации передали три квадрокоптера бойцам СВО

Сотрудники подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Центрлесхоз» на личные средства приобрели и передали бойцам на Купянском направлении зоны специальной военной лперации три квадрокоптера: Mavic3T с тепловизором и две единицы Mavic2.

В ведомстве уточнили, что ряд сотрудников «Центрлесхоза» возят гуманитарную помощь в зону СВО постоянно, а в квадрокоптерах всегда есть необходимость. Эти технические средства очень помогают бойцам в разведке и, без преувеличения, сохраняют жизни нашим героям.

«Все мы переживаем за наших бойцов и стараемся помочь: с самого начала спецоперации мы собирали нашим героям продукты питания, дополнительное обмундирование, делали маскировочные сети и блиндажные свечи. Не остались в стороне и служащие лесного хозяйства области», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что семьи из Белгородской области пробудут в Подмосковье столько, сколько необходимо.