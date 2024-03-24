Губернатор Воробьев: Семьи из Белгородской области пробудут в Подмосковье столько, сколько необходимо
Фото: [Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня в регион приехали дети с родителями из Белгорода — почти 400 человек. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Там сейчас небезопасно — продолжаются атаки на жилые районы. Опыт у нас есть, поэтому все вопросы организации нам понятны», — подчеркнул Воробьев.
Он рассказал, что людей разместили в четырех детских лагерях региона. Так, в Коломну уехали родители с особенными детьми, ведь там у работников есть необходимый опыт для работы с такими ребятами. А остальных детей развезли в Клин, Волоколамск и Пушкино.
«Обеспечим ребят и их родителей всем необходимым: пятиразовое питание, комфортные номера, поездки и экскурсии, при необходимости будет доступна помощь врачей и психологов. А затем, когда дети будут готовы, будем возить их в наши школы, а в Коломне обучение организуем прямо в лагере. Мы рядом», — подчеркнул Андрей Воробьев.