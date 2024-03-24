Губернатор Воробьев: Семьи из Белгородской области пробудут в Подмосковье столько, сколько необходимо

«Обеспечим ребят и их родителей всем необходимым: пятиразовое питание, комфортные номера, поездки и экскурсии, при необходимости будет доступна помощь врачей и психологов. А затем, когда дети будут готовы, будем возить их в наши школы, а в Коломне обучение организуем прямо в лагере. Мы рядом», — подчеркнул Андрей Воробьев.