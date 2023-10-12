Срок для тирана: что грозит жителю Магнитогорска, державшему жену и ребенка в заложниках

Страшная история произошла в российском городе Магнитогорске. Здесь домашний тиран держал в заложниках жену и маленького сына, полтора года не выпуская их из квартиры. Он избивал и всячески издевался над домашними, пишет SHOT.

Освободить их удалось благодаря случайности. Соседи зафиксировали, что мужчина регулярно справляет нужду в лифте, и пожаловалась в полицию. Когда правоохранители пришли на вызов, за дверью им ответил женский голос, хотя все были уверены, что хозяин квартиры одинок.

Как рассказал адвокат Тимур Харди, подобные ситуации — следствие огромного пробела и в законодательстве, и в правоприменительной практике в сфере борьбы с домашним насилием.

«В России, надо признать, этот вопрос действительно не проработан. Порой о случаях домашнего насилия узнают только, когда случается непоправимое. В российском уголовном законодательстве за подобные действия предусмотрены сразу несколько статей. Во-первых, это статья за истязание», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За такое преступление, подчеркнул он, предусмотрено лишение свободы сроком до 3 лет, за истязание заведомо несовершеннолетнего могут дать от 3 до 7 лет тюрьмы. Еще есть статья «Незаконное лишение свободы», предусматривающая срок лишения свободы до 2 лет. Если преступление совершалось в отношении несовершеннолетнего лица, преступнику грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

«Если говорить о данном случае, то домашний тиран был признан психически невменяемым и направлен в психиатрическую больницу. Но вменяемый человек отвечал бы по вышеуказанным статьям и мог бы получить реальный срок лишения свободы. Другой вопрос — полиция не всегда охотно берется за подобные дела, поскольку они сопряжены с непредсказуемой реакцией потерпевших», — пояснил Харди.

Например, добавил собеседник, в вышеуказанном случае женщина потом стала утверждать, что следы побоев на ее теле — результат «ролевых игр» с мужем. Но нашлись свидетели, подтвердившие, что и до рождения ребенка мужчина был жесток в отношении женщины.

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