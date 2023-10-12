Центробанк: жители Москвы и Подмосковья накопили 16,1 трлн рублей

Как гласит статистика ЦБ, поступившая в распоряжение нашего интернет-издания, за первые восемь месяцев 2023 года вклады населения, без учета средств на счетах эскроу, в банках Москвы и Московской области увеличились на 5,6%, достигнув суммы в 16,1 трлн рублей.

Обусловлен этот рост более привлекательными условиями на фоне роста ключевой ставки.

«Средневзвешенная процентная ставка по всем срокам привлечения по вкладам с начала года выросла на 3,2 процентного пункта, до 8,9% годовых на начало сентября. Рост ставок по депозитам сохранялся в августе-сентябре на фоне повышения ключе­вой ставки и ужесточения риторики заявлений по денежно-кредитной политике», — пояснили в пресс-службе регулятора корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, по данным Росстата, численность населения Москвы на 1​ января 2023 года составила 13 097 539 человек. В Подмосковье этот показатель достигает 8 594 454 человек.

«Таким образом, по самым усредненным данным порядка 743 тыс. рублей накоплений на депозитных счетах банка приходятся на одного москвича без учета средств на счетах эскроу», — отметила эксперт.

Ранее мы сообщали, что жители Москвы и Подмосковья взяли рекордное количество ипотек.