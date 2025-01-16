Стали известны примерные сроки освобождения заложников в Газе

В Газе ожидается освобождение заложников в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС в ближайшие несколько недель. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

На данный момент список палестинских заключенных, которых Израиль намерен освободить в обмен на израильтян, еще не утвержден.

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог усилить поддержку данного соглашения среди членов кабинета, несмотря на недовольство со стороны радикально правых партий.

Ранее сообщалось, что спустя более года вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем палестинское движение сопротивления и Тель-Авив договорились о перемирии в секторе Газа с 19 января.