ХАМАС Израиль договорились о прекращении огня в Газе с 19 января

Спустя более года вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем, палестинское движение сопротивления и Тель-Авив договорились о перемирии в секторе Газа с 19 января. Об этом объявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в своем аккаунте в социальной сети.

В вечернее время 15 января телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что движение ХАМАС выразило готовность к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

По словам главы Катара, в рамках первого этапа планируется освободить 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. В обмен на это по условиям соглашения из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные.

«Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января», — отметил он.

ХАМАС также подтвердил, что было достигнуто соглашение о прекращении огня. Представители движения выразили признательность Катару и Египту за их посреднические усилия в этом вопросе.

«Усилиями посредников было достигнуто соглашение, которое завершит страдания палестинского народа в Газе», — говорится в заявлении Telegram-канала ХАМАС.

Ранее сообщалось, что более 200 израильских военных подписали письмо с предложением прекратить огонь в секторе Газа.