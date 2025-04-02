Стало известно о попытке СБУ задержать Залужного

Служба безопасности Украины пыталась задержать Валерия Залужного еще в тот момент, когда он командовал украинской армией. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Борис Береза, его рассказ привел телеграм-канал «Политика Страны».

Украинский экс-парламентарий сослался на информацию своих знакомых, которые были свидетелями того, что происходило в 2023 году. Тогда спецназ СБУ хотел ворваться в здание Генштаба, где на тот момент находился Залужный как главком ВСУ. По оценкам очевидцев, все случилось на глазах иностранцев, которые представляли НАТО и европейские государства. Береза отметил, что спецназ готов был брать Генеральный штаб штурмом, но столкнулся с сопротивлением со стороны военных.

Эту историю также подтвердил украинский отставной генерал Сергей Кривонос.

«Это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории. А знали ее сотни людей», — указал он.

Кривонос добавил, что приказ о задержании Залужного поступил из офиса Зеленского. Впоследствии администрация Украины принесла главкому ВСУ свои извинения.

Ранее Залужный, который сейчас занимает пост украинского посла в Великобритании, оценил шансы ВСУ дойти до Москвы. По его мнению, Украина не обладает достаточными ресурсами для такой ситуации. У нее нет для этого достаточного количества солдат.